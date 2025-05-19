Хорнер — о Пиастри и Норрисе: «Личные амбиции рано или поздно возьмут верх над командными — это неизбежный конфликт»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что в будущем между гонщиками «Макларен» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом возникнет соперничество.

«Оскар сразу начал агрессивно атаковать. Было заметно, что его передняя правая покрышка начала гранулироваться. Команда выбрала для него двухпитстовую стратегию, что создало ему проблемы с трафиком. В то время как Макс смог продолжить гонку без серьезного износа шин. Хотя Ландо шел в чистом воздухе позади, мы сохраняли комфортный отрыв в 9-9,5 секунды.

На финальном этапе под сэйфти-кар Макс и Ландо заехали на пит-стоп, но Норрис оказался позади Пиастри... «Макларен» попал в ситуацию, где оба гонщика претендуют на чемпионство. Рано или поздно личные интересы перевешивают командные — это создает конфликт. Они молодцы, что избежали столкновения. Похвально, что им дали возможность побороться, но я заметил, что борьба была на грани», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Победителем гонки в Имоле стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а на подиуме также оказались Норрис и Пиастри.