Хорнер предлагает отложить введение нового регламента до 2023 года

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что новый технический регламент в Формуле 1 будет отложен до 2023 года. Из-за пандемии коронавируса дебют новых технических правил уже отсрочен на год.

— Мы изучаем возможность отсрочки нового регламента еще на год. На мой взгляд, абсолютно безответственно возлагать на команды серьезные расходы на разработку новых машин уже в 2021-м, — приводит слова Хорнера Autosport со ссылкой на Pitpass. — В целом мы договорились по этому поводу. Но ФИА должна отложить расходы на разработку на 2022-й, а введение нового регламента — отсрочить до 2023-го.