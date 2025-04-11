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11 апреля, 17:56

Хорнер: «Никто не хочет повторения сценария 2014 года»

Камила Абдурахманова
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о новом регламенте и встрече с ФИА.

«Встреча с представителями ФИА и производителями двигателей прошла продуктивно. Регламент на 2026 год окончательно утвержден. Главный вопрос заключался в том, каким будет будущее «Формулы-1».

В 2027 году изменения исключены, в 2028-м — практически невозможны. Поэтому для ФИА было важно собрать мнения производителей, чтобы определить дальнейшие шаги. «Ред Булл» уже адаптирует свою инфраструктуру под текущие правила. При разработке новых регламентов необходимо учитывать ресурсы, доступные командам. Мы с нетерпением ждем перехода на новые правила в 2026 году, который уже не за горами. Конечно, с точки зрения зрелищности романтика V10 привлекательна, но такие решения должны приниматься взвешенно.

Еще одной темой обсуждения стала скорость выравнивания возможностей команд. Мы работаем в условиях бюджетного ограничения, и, возможно, стоит пересмотреть подход к омологации двигателей. Например, включить их обновления в общий бюджет, чтобы сократить разрыв между командами. Все мы заинтересованы в напряженной конкурентной борьбе. Никто не хочет повторения сценария 2014 года», — заявил Хорнер Sky Sports.

Источник: Skysports
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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