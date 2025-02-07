Хорнер останется с «Ред Булл» до конца десятилетия

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что останется в австрийской команде как минимум до конца десятилетия.

«Да, моя приверженность команде сохранится до конца десятилетия и будет абсолютной. В жизни вы всегда учитесь, применяете полученные уроки. Если решите, что все знаете, начнете движение назад. Нужно использовать полученные уроки, чтобы попытаться сделать что-то лучше в будущем.

Соперники? В этом бизнесе нужно быть толстокожим и сосредоточиться на своих убеждениях и обязательствах. У нас потрясающий коллектив, у сотрудников огромная преданность и страсть к работе. Без этого мы бы не достигли таких результатов», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

В Кубке конструкторов 2024 года «Ред Булл» занял третье место, уступив расположившейся на второй позиции «Феррари» и забравшему трофей «Макларен».