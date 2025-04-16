Хорнер оценил дебют Цуноды в «Ред Булл» после «Гран-при Бахрейна»

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер положительно оценил выступление Юки Цуноды на «Гран-при Бахрейна», где японский гонщик финишировал девятым, заработав первые очки за новую команду.

«Юки провел очень сильный уик-энд. Он пробился в топ-10 в квалификации, успешно финишировал в очках и показал стабильную езду. Он уступил своему напарнику всего 12-14 секунд, так что, на мой взгляд, гонка для него сложилась вполне удачно», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Формулы-1».

Это второй этап Цуноды в составе «Ред Булл» — ранее он участвовал в «Гран-при Японии», где занял 12-е место.