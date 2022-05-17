Хорнер — о борьбе Ферстаппена и Леклера: «Все может решиться в последней гонке»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе между пилотом команды Максом Ферстаппеном и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«Впереди долгий-долгий путь, и борьба с Феррари очень плотная. Уже сейчас было несколько отличных гонок. Вы можете видеть, что Шарль и Макс очень уважают друг друга, им нравится гоняться друг с другом.

Я надеюсь, что нас не ждет еще один конкурентный сезон, как в прошлом году. Похоже, что и сейчас все может решиться в последней гонке в Абу-Даби", — приводит слова Хорнера GPFans.

В личном зачете пилотов лидирует Леклер. У него 104 очка. У Ферстаппена 85 очков и 2-е место.