Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хорнер назвал Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2021

18:23
Теги:

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Макс — боец. Если кто-то и заслуживает выиграть этот чемпионат, то это Макс Ферстаппен. У «Мерседес» лучше болид, а Ферстаппен выступает выдающимся образом.

Я считаю, что Макс — гонщик года, без вопросов. Его победа станет вполне заслуженной. То, как он пилотировал, как держался — это нечто выдающееся», — приводит слова Хорнера Motorsport Week со ссылкой на F1 Nation.

Перед заключительным «Гран-при» сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков (369,5).

Финальный этап пройдет с 10 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/12/07/verstappen-head-and-shoulders-above-rivals-in-2021-horner/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Минск с 1 января введет продэмбарго на товары из стран Запада
1
0