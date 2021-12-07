Хорнер назвал Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2021
18:23
Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене.
«Макс — боец. Если кто-то и заслуживает выиграть этот чемпионат, то это Макс Ферстаппен. У «Мерседес» лучше болид, а Ферстаппен выступает выдающимся образом.
Я считаю, что Макс — гонщик года, без вопросов. Его победа станет вполне заслуженной. То, как он пилотировал, как держался — это нечто выдающееся», — приводит слова Хорнера Motorsport Week со ссылкой на F1 Nation.
Перед заключительным «Гран-при» сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков (369,5).
Финальный этап пройдет с 10 по 12 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/12/07/verstappen-head-and-shoulders-above-rivals-in-2021-horner/
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