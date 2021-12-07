Хорнер назвал Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2021

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Макс — боец. Если кто-то и заслуживает выиграть этот чемпионат, то это Макс Ферстаппен. У «Мерседес» лучше болид, а Ферстаппен выступает выдающимся образом.

Я считаю, что Макс — гонщик года, без вопросов. Его победа станет вполне заслуженной. То, как он пилотировал, как держался — это нечто выдающееся», — приводит слова Хорнера Motorsport Week со ссылкой на F1 Nation.

Перед заключительным «Гран-при» сезона в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имеют равное количество очков (369,5).

Финальный этап пройдет с 10 по 12 декабря.