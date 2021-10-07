«Хонда» продолжит сотрудничество с «Ред Буллом» после ухода из «Формулы-1»
«Ред Булл» и «Хонда» объявили о продолжении сотрудничества после ухода японской компании из «Формулы-1» по окончании сезона-2021.
«Ред Булл» сохранил право использовать наработки «Хонды» во время разработки двигателя на сезон-2022, при этом японцы будут помогать австрийской команде с 2022 по 2023 год. Отмечается, что в команду «Формулы-1» перейдут несколько инженеров из британского подразделения «Хонды». Программа сотрудничества также рассчитана и на дочернюю команду «Ред Булл», «Альфа Таури». Также партнерство будет продолжаться и на уровне гоночной академии в целях развития автоспорта в Японии.
We are pleased to announce an exciting new collaboration with @HondaRacingF1 after the 2021 #F1 season ??— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 7, 2021
«Хонда» является поставщиком двигателей для «Ред Булл» с сезона-2019.
Дополнительная информация:
https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/red-bull-honda-collaborate-on-motorsport-beyond-f1?utm_source=RBR_TWITTER&utm_medium=SOCIAL&utm_content=WEB&utm_campaign=RedBullHondaPR/?
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю