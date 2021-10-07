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«Хонда» продолжит сотрудничество с «Ред Буллом» после ухода из «Формулы-1»

10:30
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«Ред Булл» и «Хонда» объявили о продолжении сотрудничества после ухода японской компании из «Формулы-1» по окончании сезона-2021.

«Ред Булл» сохранил право использовать наработки «Хонды» во время разработки двигателя на сезон-2022, при этом японцы будут помогать австрийской команде с 2022 по 2023 год. Отмечается, что в команду «Формулы-1» перейдут несколько инженеров из британского подразделения «Хонды». Программа сотрудничества также рассчитана и на дочернюю команду «Ред Булл», «Альфа Таури». Также партнерство будет продолжаться и на уровне гоночной академии в целях развития автоспорта в Японии.

«Хонда» является поставщиком двигателей для «Ред Булл» с сезона-2019.

Дополнительная информация:

https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/red-bull-honda-collaborate-on-motorsport-beyond-f1?utm_source=RBR_TWITTER&utm_medium=SOCIAL&utm_content=WEB&utm_campaign=RedBullHondaPR/?

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Иван Торопцев все материалы автора

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