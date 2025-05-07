Формула-1
7 мая, 19:16

Херберт считает, что Пиастри по ментальной устойчивости не хуже Ферстаппена

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший гонщик Джонни Херберт заявил, что пилот «Макларен» Оскар Пиастри в текущем сезоне демонстрирует все качества, необходимые для завоевания чемпионского титула.

«Оскар уже доказал, что может превзойти даже Ферстаппена. Его ментальная закалка, скорость, стабильность и гоночный интеллект в этом году на высшем уровне. Он не просто быстр — он хладнокровен, что видно по его переговорам с командой по радио. Пиастри делает все правильно для чемпионской борьбы. По психологической устойчивости он ни в чем не уступает Максу», — приводит слова Херберта racingnews365.

После шести этапов пилот «Макларен» возглавляет общий зачет, опережая напарника Ландо Норриса на 16 очков и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 32 очка.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hardcore f1 fan

    Эти горе эсперты со скай-спорт хуже путан привокзальных. Стоит Оскару будет завалить одну гонку и он будет соловьем заливатся, говоря какое тот дно. Ещё советы умудряются давать как поступать надо.

    08.05.2025

  • Иванова Кира

    Каждый имеет право считать всё что угодно, что Хер Берт, что любой другой)) В каких единицах измеряется ментальная устойчивость?)) Можно быть ментально устойчивым, когда ты уверен в своих силах и машина мощна и управляема)) А вот когда ты самурай-покемон Цунода, Хэм который недоволен техникой и командой, да и тот же Норрис, который смотря на партнёра думает, "на его месте должен был быть я" и однозначно нервничает)) Пиастри симпатичен, желаю ему чемпионства, а РБ что то предпринять, чтобы машина соответствовала уровню Макса))

    08.05.2025

  • Колобок Колобков

    Переобулся быстро ХЕРберт... То, что он не любит Макса все уже давно поняли... Но как же его люимчик Норрис и священная копченая корова ???? Не нужно много ума, чтобы сейчас декламировать, что Пиастри сильнее Норриса. Но сравнивать Пиастри с Максом- пока , как минимум , рано...

    07.05.2025

