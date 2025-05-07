Херберт считает, что Пиастри по ментальной устойчивости не хуже Ферстаппена

Бывший гонщик Джонни Херберт заявил, что пилот «Макларен» Оскар Пиастри в текущем сезоне демонстрирует все качества, необходимые для завоевания чемпионского титула.

«Оскар уже доказал, что может превзойти даже Ферстаппена. Его ментальная закалка, скорость, стабильность и гоночный интеллект в этом году на высшем уровне. Он не просто быстр — он хладнокровен, что видно по его переговорам с командой по радио. Пиастри делает все правильно для чемпионской борьбы. По психологической устойчивости он ни в чем не уступает Максу», — приводит слова Херберта racingnews365.

После шести этапов пилот «Макларен» возглавляет общий зачет, опережая напарника Ландо Норриса на 16 очков и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 32 очка.