Херберт рассказал о шансах Хэмилтона завоевать восьмой титул в «Феррари»

Джонни Херберт, экс-пилот «Формулы-1», рассказал о шансах британского гонщика Льюиса Хэмилтона добиться успеха в «Феррари».

«Для него большое значение имеет мотивация. Полагаю, что зимний перерыв и новый вызов в «Феррари» пойдут ему на пользу. Судя по его интервью, он полон мотивации. Если команда предоставит ему быстрый автомобиль, то у него будут хорошие шансы завоевать восьмой титул», — приводит слова Херберта Speedweek.

Хэмилтон перешел в итальянскую команду после завершения сезона 2024 года, покинув «Мерседес». В прошедшем сезоне британец оказался на седьмом месте в общем зачете пилотов, набрав 223 очка.