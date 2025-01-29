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Сегодня, 16:54

Херберт не будет работать стюардом в «Ф-1»

Камила Абдурахманова
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ФИА официально заявила, что Джонни Херберт не будет работать стюардом на Гран-при в сезоне 2025 года.

Херберт был одним из стюардов, которые приняли решение оштрафовать Макса Ферстаппена за нецензурную лексику на пресс-конференции.

В заявлении ФИА говорится: «С сожалением сообщаем, что Джонни Херберт больше не будет работать стюардом ФИА в Формуле-1. Джонни пользуется всеобщим уважением и привносил в работу свой бесценный опыт и знания. Однако после обсуждения данного вопроса было принято обоюдное решение, что Джонни не может совмещать работу стюардом ФИА с работой в качестве обозревателя и эксперта по Формуле-1 в СМИ. Мы благодарим его за службу и желаем ему успехов в дальнейших начинаниях».

Формула-1
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