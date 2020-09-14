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Хэмилтону грозит штраф за призыв арестовать полицейских

18:21
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports.
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports.
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может быть оштрафован, сообщает Motorsport.com.

Британец появился на «Гран-при Тосканы» в футболке с призывом арестовать полицейских, которые застрелили Бриону Тейлор. По имеющимся данным, FIA завела дело в отношении гонщика. Если его высказывание будет признано политическим, то спортсмену грозит штраф.

Афроамериканка Бриона Тейлор была застрелена полицейскими в марте этого года во время перестрелки. В ходе наркотического рейда полицейские вторглись в дом Тейлор, где перестрелку с ними начал парень погибшей девушки. Она скончалась от восьми пулевых ранений, полицейским не были предъявлены обвинения.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/na-khemiltona-zaveli-delo-iz-za-politicheskogo-vyskazyvaniya/4874955/?nrt=54

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