Хэмилтону грозит штраф за призыв арестовать полицейских
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может быть оштрафован, сообщает Motorsport.com.
Британец появился на «Гран-при Тосканы» в футболке с призывом арестовать полицейских, которые застрелили Бриону Тейлор. По имеющимся данным, FIA завела дело в отношении гонщика. Если его высказывание будет признано политическим, то спортсмену грозит штраф.
Афроамериканка Бриона Тейлор была застрелена полицейскими в марте этого года во время перестрелки. В ходе наркотического рейда полицейские вторглись в дом Тейлор, где перестрелку с ними начал парень погибшей девушки. Она скончалась от восьми пулевых ранений, полицейским не были предъявлены обвинения.
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/na-khemiltona-zaveli-delo-iz-za-politicheskogo-vyskazyvaniya/4874955/?nrt=54