Хэмилтону грозит штраф за призыв арестовать полицейских

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может быть оштрафован, сообщает Motorsport.com.

Британец появился на «Гран-при Тосканы» в футболке с призывом арестовать полицейских, которые застрелили Бриону Тейлор. По имеющимся данным, FIA завела дело в отношении гонщика. Если его высказывание будет признано политическим, то спортсмену грозит штраф.

Афроамериканка Бриона Тейлор была застрелена полицейскими в марте этого года во время перестрелки. В ходе наркотического рейда полицейские вторглись в дом Тейлор, где перестрелку с ними начал парень погибшей девушки. Она скончалась от восьми пулевых ранений, полицейским не были предъявлены обвинения.