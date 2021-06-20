Хэмилтон заявил о намерении побороться с «более мощными» болидами «Ред Булл»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил о намерении побороться за победу на этапе «Формулы-1» во Франции, несмотря на то, что по его мнению болиды «Ред Булл» сильнее.
«В «Ред Булл» определенно поработали над мотором, все уже не так, как было в Барселоне. Они быстрее, чем мы на несколько десятых в гоночном темпе. Будет тяжело держаться рядом, но это не значит, что мы не будем бороться. Впрочем, по чистому темпу «Ред Булл» все же мощнее», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.
Хэмилтон занял второе место по итогам квалификации «Гран-при Франции», на первом месте — Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Гонка состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/news/24181/12336618/lewis-hamilton-pleased-with-french-gp-front-row-but-knows-max-verstappen-wont-be-easy-to-beat
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