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Сегодня, 09:01

Хэмилтон заявил, что у него нет проблем с Ферстаппеном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о взаимоотношениях с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Макс намного моложе, так что, может быть, у него проблемы со мной, но я не уверен в этом. На самом деле предполагаю, что никаких сложностей между нами нет. Хотя я не могу говорить за него, но у меня точно никаких проблем с Ферстаппеном нет. В Абу-Даби Макс сделал ровно то, что должен был делать, так что почему я должен быть недоволен этим? Каждый уик-энд он сражался за результат, и этого не отнять. Люди любят обсуждать проблемы между мной и Максом, но ничего такого нет — я уважаю Ферстаппена», — приводит слова Хэмилтона Formula One Magazine.

В сезоне-2021 Хэмилтон и Ферстаппен перед последним этапом, который проходил в Абу-Даби, имели по 369,5 очка. Британец лидировал в заезде, пока на последних кругах гонки гонщик «Уильямса» Николас Латифи не попал в аварию, вызвав машину безопасности. Нидерландец совершил пит-стоп и к моменту рестарта, на последнем круге, имел преимущество по шинам над Хэмилтоном. В четвертом повороте пилот «Ред Булл» обогнал гонщика «Мерседес» и выиграл свой первый чемпионский титул.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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