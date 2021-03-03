Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон заявил, что рекордный титул в «Формуле-1» не повлияет на его решение о завершении карьеры

09:15
Теги:

Пилот «Мерседес», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что завоевание восьмого титула не повлияет на его решение о завершении карьеры.

«Я принял для себя важное решение — не хочу, чтобы это стало решающим фактором. Я пришел в гонки, потому что полюбил их, и эта любовь всегда будет ключевым элементом моих действий. Если я перестану любить гонки и просто буду гнаться за титулами и достижениями — могу потерять свой путь. Конечно, это мечта, но это не будет решающим фактором при решении об уходе из «Формулы-1» или продолжении карьеры», — цитирует Autosport Хэмилтона.

В сезоне-2020 Хэмилтон повторил рекорд немца Михаэля Шумахера по количеству титулов в «Формуле-1». Оба гонщика становились чемпионами «Королевских гонок» по семь раз в карьере.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/155317/hamilton-21-title-result-wont-dictate-22-plans

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир