Хэмилтон заявил, что рекордный титул в «Формуле-1» не повлияет на его решение о завершении карьеры

Пилот «Мерседес», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что завоевание восьмого титула не повлияет на его решение о завершении карьеры.

«Я принял для себя важное решение — не хочу, чтобы это стало решающим фактором. Я пришел в гонки, потому что полюбил их, и эта любовь всегда будет ключевым элементом моих действий. Если я перестану любить гонки и просто буду гнаться за титулами и достижениями — могу потерять свой путь. Конечно, это мечта, но это не будет решающим фактором при решении об уходе из «Формулы-1» или продолжении карьеры», — цитирует Autosport Хэмилтона.

В сезоне-2020 Хэмилтон повторил рекорд немца Михаэля Шумахера по количеству титулов в «Формуле-1». Оба гонщика становились чемпионами «Королевских гонок» по семь раз в карьере.