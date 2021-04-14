Хэмилтон заявил, что примет решение по поводу своей карьеры после сезона-2021

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что примет решение по поводу своей карьеры по окончании сезона-2021 «Формулы-1».

«Пока что я не чувствую, что пришло время заканчивать карьеру. Со следующего года в силу вступит новый регламент, это очень интересно. В ближайшие восемь месяцев я определюсь, готов ли я остановиться. Не думаю, что закончу карьеру, но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит PlanetF1 слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. 36-летний британец является семикратным чемпионом «Королевских гонок».