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8 августа, 23:53

Хэмилтон заявил, что обманул ФИА о своем пирсинге

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что обманул Международную автомобильную федерацию о своем пирсинге.

Ранее ФИА объявила запрет на ношение пирсинга и других украшений во время гоночных этапов. Хэмилтон отказался подчиняться данному решению.

«Людям нравится власть. Нравится, когда у них много власти, и когда они могут этой властью пользоваться. Ну, да, конечно. Ведь я единственный гонщик, который постоянно носит украшения.

Я надел на пресс-конференцию столько украшений, сколько смог. И сказал, что не смогу снять пирсинг как минимум в двух местах. А в одном случае я даже не мог объяснить в силу соблюдения приличий, где именно он находится. На самом деле это была просто провокация. Я их обманул. У меня больше нет нигде пирсинга. Но мне нравилось заставлять их думать что-то вроде: «Черт, неужели у него пирсинг на яйцах?» — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.

С «Гран-при Майами» осмотр на наличие украшений входит в протокол проверки пилотов перед началом заездов.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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