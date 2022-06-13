Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что не станет пропускать «Гран-при Канады».

Ранее руководитель команды Тото Вольфф не исключил, что британский гонщик может пропустить один этап из-за сильных болей в спине. Они были вызваны подскоками болида.

«Доброе утро, мир. Вчерашний день вышел тяжелым, я с трудом заснул, однако сегодня проснулся с позитивными ощущениями! Спина немного болит, есть синяки, но ничего серьезного, к счастью.

Мне провели иглоукалывание и физиопроцедуры, и я готов вместе с командой продолжать работу, чтобы улучшить ситуацию. Надо бороться дальше. Нет лучшего момента, чтобы встряхнуться, и мы это сделаем. Я приеду на ближайший уик-энд — ни за что на свете не пропустил бы его», — написал Хэмилтон в соцсетях.

После восьми этапов «Гран-при» Хэмилтон набрал 62 очка и занимает 6-ю позицию в личном зачете пилотов.