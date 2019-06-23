Хэмилтон заявил, что не чувствует себя недосягаемым

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе с партнером по команде Валттери Боттасом. Накануне британец выиграл квалификацию "Гран-при Франции".

– Если что-то дается тяжелее, так это победы в квалификациях, – цитирует Sky Sports Хэмилтона. – Во Франции Валттери выполнил несколько потрясающих кругов в практиках и квалификации, так что не чувствую себя недосягаемым и никогда не чувствовал.

Каждый раз мне кажется, что я хорошо начинаю уик-энд, но потом Валттери выезжает на трассу и выдает быстрые круги. Он постоянно оказывает на меня давление.