Хэмилтон заявил, что наслаждается соперничеством с Ферстаппеном

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Бахрейна» — первом этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Это была одна из самых трудных гонок за долгое время, я рад своей победе и очень благодарен всем сотрудникам, работающим на базе команды и здесь, на трассе. Даже если соперники выглядят быстрее, наши сотрудники не сдаются и продолжают выкладываются на пределе.

Я восхищен таким соперничеством с «Ред Буллом». Каждый сезон я стараюсь начать на пике формы, сейчас мы с Максом Ферстаппеном оба максимально конкурентоспособны, так что мне и команде придется приложить еще больше усилий, чтобы и далее выступать так же здорово, как сегодня. Но мы приветствуем такой вызов», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Имоле (Италия) на автодроме имени Энцо и Дино Феррари с 16 по 18 апреля.