Хэмилтон заявил, что начал переговоры по новому контракту с «Мерседес» на сезон-2022

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон объявил, что начал переговоры с командой по новому контракту на сезон-2022.

«Мы начали переговоры, но не хочу сейчас много рассказывать об этом. Что с Боттасом? Он — мой партнер по команде, у нас были совместные взлеты и падения. Он — потрясающий напарник. Я не вижу смысла что-то менять. Что, если вместо него будет Джордж Расселл? Расселл в данный момент не является моим напарником, так что я не буду это комментировать», — приводит Motorsport-Total слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В качестве пилота «серебряных стрел» 36-летний британец 6 раз выигрывал титул чемпиона «Формулы-1». Нынешний контракт гонщика действует до конца сезона-2021. После 7 гонок нынешнего сезона Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, уступая 12 очков лидеру — Максу Ферстаппену из «Ред Булл».