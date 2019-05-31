Хэмилтон заявил, что может остаться в "Формуле" еще как минимум на 5 лет

Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, когда задумается о завершении карьеры в "Формуле-1"​.

– Михаэль Шумахер завершил карьеру в 38 лет. Мне всего 33, я уверен, что могу остаться еще на пять лет, – цитирует Хэмилтона autosport.com.ru. – Я безумно голоден до побед.

Я мог бы с легкостью отказаться от тех возможностей, что у меня есть, но это было бы безответственно. Если бы я не продолжал становиться лучше, расти и подгонять себя, то их бы и не было вовсе.

Так что я буду продолжать выступать до тех пор, пока не перестану получать от этого удовольствие.

Льюис Хэмилтон – пятикратный чемпион мира. На счету британца 77 побед и 140 подиумов на этапах "Гран-при"