Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть Расселла следующим британским чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон высказался о перспективах своего соотечественника Джорджа Расселла.

«Джордж — очень талантливый молодой человек. Думаю, мы уже относимся друг к другу с большим уважением, мы достигли определенного баланса. Но он захочет быть быстрым, захочет показать себя и побеждать, это нормально, когда человек осваивает новую роль. Я помню, как боролся с Алонсо в 2007 году. Конечно, я хотел победить его с первой гонки, так что я не жду ничего другого от Расселла. Таким ведь и должен быть менталитет чемпиона.

Но сейчас все совсем по-другому. Я очень хочу увидеть, как Джордж добивается успеха. Когда-то наступит момент, когда я не смогу продолжать выступать. Расселл — мой будущий партнер по команде, хотелось бы, чтобы он стал следующим британцем-чемпионом «Формулы-1», — приводит BBC слова Хэмилтона.

С сезона-2022 Расселл займет место Валттери Боттаса в «Мерседесе» и станет партнером Хэмилтона по команде.