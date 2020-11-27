Хэмилтон заявил, что «Формуле-1» стоит уделять больше внимания защите прав человека

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что «Формула-1» должна уделять больше внимания случаям нарушения прав человека в странах, где проходят этапы гоночной серии. Ранее сообщалось, что британец получил несколько писем от политзаключенных Бахрейна, где пройдут два ближайших «Гран-при».

— Да, я действительно получил несколько писем, — приводит RaceFans слова Хэмилтона. — У меня не было времени изучить их, но я уделю этому время в ближайшие дни. Вопрос защиты прав человека действительно является большой проблемой, это важно.

Гонщик отметил, что «Формула-1» должна пользоваться публичной платформой для решения этой проблемы.

— Возможно, у нас один из немногих видов спорта, в котором соревнования проходят во множестве стран мира, — добавил британец. — Наш спорт должен делать больше. Полагаю, что мы уже сделали шаг в правильном направлении, но всегда можно сделать больше.

«Гран-при Бахрейна» на трассе «Сахир» пройдет с 27 по 29 ноября, «Гран-при Сахира» — с 4 по 6 декабря.