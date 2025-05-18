Хэмилтон заявил, что ему не хватило несколько кругов до подиума

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги «Гран-при Эмилии Романьи».

«Честно говоря, даже не рассчитывал на такое высокое финишное положение, учитывая наши стартовые позиции. Но машина сегодня превзошла все ожидания — инженеры подготовили великолепную стратегию, механики совершили идеальные пит-стопы. Мы с Риккардо чувствовали себя спокойно и уверенно, что позволило полностью реализовать потенциал.

Главное — мы видим прогресс и постепенно приближаемся к лидерам», — сказал Льюис Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Макс Ферстаппен одержал победу в гонке. На подиум также приехали пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.