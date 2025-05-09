Хэмилтон — о жизни в Италии: «Я съел около трех пицц за два дня»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о своей жизни в Италии.

«Мне нравится в Маранелло. Стараюсь избегать пиццы и пасты, которые, честно говоря, у меня самого не очень получаются. Но на прошлой неделе в Италии я съел около трех пицц за два дня. Я наслаждаюсь жизнью в Италии и по-прежнему хочу проводить там больше времени в течение года. Мой итальянский (язык) на самом деле не прогрессирует, так что мне, вероятно, придется больше погружаться в самую гущу событий. С первых дней моей работы здесь происходило множество изменений, проводилась огромная работа по корректировке некоторых вещей, например, в симуляторе, и все были очень отзывчивы и оказывали огромную поддержку. Так что я действительно ценю это», — цитирует Хэмилтона GPblog.

40-летний британец проводит свой дебютный сезон за итальянскую команду. После 6 этапов Хэмилтон с 41 очком занимает 7-е место в личном зачете.