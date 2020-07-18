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Хэмилтон завоевал 90-й поул в карьере

17:35
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Квалификация «Гран-при Венгрии» — третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. На автодроме «Хунгароринг» он завоевал 90-й поул в карьере, побив рекорд трассы (1 минута 13,447 секунды).

По количеству побед в квалификации британец упрочил лидерство в сводной таблице за всю историю «Формулы-1». На второй позиции идет немец Михаэль Шумахер (68 поулов), на третьей — бразилец Айртон Сенна (65).

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