Хэмилтон зарабатывает около 40 тысяч фунтов за рекламный пост в Instagram
Пилот «Мерседеса», действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон за один рекламный пост в Instagram около 40 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Motorsport.com.
Согласно исследованиям, знаменитости, у которых более 500 тысяч подписчиков, могут получить в среднем 1 667,67 фунтов за одну спонсируемую публикацию. На Хэмилтона подписаны 12,4 миллиона человек.
Instagram напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттаса насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, а у Макса Ферстаппена из «Ред Булла» 2,5 миллиона. По подсчетам, за рекламный пост Боттас может получить 3 630 фунтов стерлингов за каждый пост, а Ферстаппен — 7 920.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/skolko-khemilton-poluchaet-za-reklamnyj-post-v-instagrame/4514918/