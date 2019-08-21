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Хэмилтон зарабатывает около 40 тысяч фунтов за рекламный пост в Instagram

10:36
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Пилот «Мерседеса», действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон за один рекламный пост в Instagram около 40 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Motorsport.com.

Согласно исследованиям, знаменитости, у которых более 500 тысяч подписчиков, могут получить в среднем 1 667,67 фунтов за одну спонсируемую публикацию. На Хэмилтона подписаны 12,4 миллиона человек.

Instagram напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттаса насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, а у Макса Ферстаппена из «Ред Булла» 2,5 миллиона. По подсчетам, за рекламный пост Боттас может получить 3 630 фунтов стерлингов за каждый пост, а Ферстаппен — 7 920.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/skolko-khemilton-poluchaet-za-reklamnyj-post-v-instagrame/4514918/

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