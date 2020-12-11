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Хэмилтон выступит на «Гран-при Абу-Даби»

08:14
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
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Переболевший коронавирусом пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выступит на «Гран-при Абу-Даби», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

35-летний британец сдал необходимое количество отрицательных тестов на коронавирус и сможет вернуться за руль болида во время пятничных сессий свободных заездов.

Семикратный чемпион «Формулы-1» из-за болезни пропустил «Гран-при Сахира», на котором его заменял гонщик «Уильямс» Джордж Расселл.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря.

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