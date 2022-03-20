Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о результате команды на «Гран-при Бахрейна».

Победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс.

«Я очень рад, что «Феррари» снова хорошо выступает. Это культовая команда с историей. Здорово видеть на подиуме Шарля и Карлоса.

Для нас это лучший результат, который мы могли показать. Конечно, другим двум пилотам не повезло, но мы сделали все, что могли. Я благодарен за эти очки», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

За несколько кругов до конца гонки Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл шли на пятом и шестом местах соответственно. Но боровшиеся за подиум пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес сошли с трассы из-за технических проблем.