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Сегодня, 20:37

Хэмилтон — о третьем месте: «Это лучший результат, который мы могли показать»

Хэмилтон высказался об итогах «Гран-при Бахрейна»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о результате команды на «Гран-при Бахрейна».

Победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс.

«Я очень рад, что «Феррари» снова хорошо выступает. Это культовая команда с историей. Здорово видеть на подиуме Шарля и Карлоса.

Для нас это лучший результат, который мы могли показать. Конечно, другим двум пилотам не повезло, но мы сделали все, что могли. Я благодарен за эти очки», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

За несколько кругов до конца гонки Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл шли на пятом и шестом местах соответственно. Но боровшиеся за подиум пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес сошли с трассы из-за технических проблем.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32059/12571176/bahrain-grand-prix-live-updates-from-first-race-of-2022-f1-season-as-charles-leclerc-wins
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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Леклер — о победе на «Гран-при Бахрейна»: «На большее мы и надеяться не могли»
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