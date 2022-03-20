Хэмилтон — о третьем месте: «Это лучший результат, который мы могли показать»
Хэмилтон высказался об итогах «Гран-при Бахрейна»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о результате команды на «Гран-при Бахрейна».
Победил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс.
«Я очень рад, что «Феррари» снова хорошо выступает. Это культовая команда с историей. Здорово видеть на подиуме Шарля и Карлоса.
Для нас это лучший результат, который мы могли показать. Конечно, другим двум пилотам не повезло, но мы сделали все, что могли. Я благодарен за эти очки», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
За несколько кругов до конца гонки Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл шли на пятом и шестом местах соответственно. Но боровшиеся за подиум пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес сошли с трассы из-за технических проблем.
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