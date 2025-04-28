Формула-1
28 апреля 2025, 15:12

Хэмилтон: «Леклер и его команда, безусловно, справляются с работой лучше»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о трудностях, с которыми он столкнулся в начале текущего сезона «Формулы-1».

«Шарль Леклер давно пилотирует эту машину, поэтому он, безусловно, очень хорошо ее знает. У нас действительно есть некоторые различия в настройках. Нужно проверить, насколько они соответствуют требованиям машины. Но да, он и его команда, безусловно, лучше справляются с работой», — отметил Хэмилтон PlanetF1.

На данный момент Шарль Леклер находится на пятом месте в общем зачете пилотов с 47 очками. Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри с 99 очками.

