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Хэмилтон высказался о борьбе с Ферстаппеном за титул «Формулы-1»

18:24
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» за титул «Формулы-1» в сезоне-2021.

«Я не игнорирую давление, оно есть. Но нужно понимать: что будет, то будет. Ты можешь лишь подготовиться как можно лучше, выдать свои 100 процентов. Я не переживаю по этому поводу. В прошлом у меня случались очень удачные моменты, взлеты и падения, но это было потрясающее время. Так что я просто не беспокоюсь, размышляя о том, что ждет впереди. Готовлюсь к тому, что есть сейчас.

Нужно наслаждаться борьбой. Сезон пока просто потрясающий, очень захватывающий с точки зрения болельщиков. Наконец-то есть две команды, которые идут ноздря в ноздрю, это замечательно. Конечно, всегда хочется побеждать, но необходимо не забывать и обо всех остальных аспектах жизни", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В личном зачете пилотов у Хэмилтона 246,5 балла и первое место. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/10/07/other-interests-vital-to-blow-off-steam-between-f1-races-hamilton/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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