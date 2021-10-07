Хэмилтон высказался о борьбе с Ферстаппеном за титул «Формулы-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» за титул «Формулы-1» в сезоне-2021.

«Я не игнорирую давление, оно есть. Но нужно понимать: что будет, то будет. Ты можешь лишь подготовиться как можно лучше, выдать свои 100 процентов. Я не переживаю по этому поводу. В прошлом у меня случались очень удачные моменты, взлеты и падения, но это было потрясающее время. Так что я просто не беспокоюсь, размышляя о том, что ждет впереди. Готовлюсь к тому, что есть сейчас.

Нужно наслаждаться борьбой. Сезон пока просто потрясающий, очень захватывающий с точки зрения болельщиков. Наконец-то есть две команды, которые идут ноздря в ноздрю, это замечательно. Конечно, всегда хочется побеждать, но необходимо не забывать и обо всех остальных аспектах жизни", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В личном зачете пилотов у Хэмилтона 246,5 балла и первое место. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.