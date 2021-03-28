Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Формулы-1», Мазепин вылетел с трассы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл первую гонку сезона, «Гран-при Бахрейна».

Второе место занял Макс Фестаппен из «Ред Булла». Замкнул тройку Валттери Боттас («Мерседес»).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, для которого это дебют в «Формуле-1», вылетел с трассы на первом круге.

Бахрейн

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Бахрейна»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 0,745

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 37,383

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 46,466

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 52,047

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 59,090

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 66,004

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 67,100

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 85,692

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 86,713

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 88,864

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri), Николас Латифи (Канада, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Никита Мазепин (Россия, Haas).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 25. 2. Макс Ферстаппен — 19. 3. Валттери Боттас — 15. 4. Ландо Норрис — 12. 5. Серхио Перес — 10. 6. Шарль Леклер — 8. 7. Даниэл Риккьярдо — 6. 8. Карлос Сайнс — 4. 9. Юки Цунода — 2. 10. Ленс Стролл — 1. 11. Антонио Джовинацци — 0. 12. Пьер Гасли — 0. 13. Кими Райкконен — 0. 14. Эстебан Окон — 0. 15. Себастьян Феттель — 0. 16. Фернандо Алонсо — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 40. 2. Red Bull — 29. 3. McLaren — 18. 4. Ferrari — 12. 5. AlphaTauri — 2. 6. Aston Martin — 1. 7. Alfa Romeo — 0. 8. Alpine — 0. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.