Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби» с результатом 1.34,779. Второй результат показал его партнер по команде Валттери Боттас, который в любом случае стартует с конца пелотона. Тройку замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Отметим, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не успел пойти на вторую быструю попытку из-за нарочного оттягивания времени старта. Поэтому показал только четвертое время — результат первой попытки.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, но стартовать будет 13-м из-за штрафа гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который начнет гонку с конца пелотона за замену двигателя сверх квоты.

Отметим, что стюарды могут оштрафовать и Квята с «Торо Россо», поскольку после квалификации будет рассмотрен небезопасный выезд россиянина на пит-лейн — он едва не спровоцировал столкновение с «Хаасом» Ромена Грожана.

ОАЭ

Чемпионат мира

21-й этап

«Гран-при Абу-Даби»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.34,779

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.34,973

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.35,139

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.35,219

5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.35,339

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.35,682

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.36,436

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.36,456

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.36,459

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.36,710

11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.37,055

12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.37,089

13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.37,103

14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.37,141

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.37,254

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.38,051

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,114

18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.38,383

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.38,717

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.39,236