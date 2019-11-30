Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби, Квят — 14-й. «Феррари» снова просчиталась
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби» с результатом 1.34,779. Второй результат показал его партнер по команде Валттери Боттас, который в любом случае стартует с конца пелотона. Тройку замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Отметим, что пилот «Феррари» Шарль Леклер не успел пойти на вторую быструю попытку из-за нарочного оттягивания времени старта. Поэтому показал только четвертое время — результат первой попытки.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат, но стартовать будет 13-м из-за штрафа гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который начнет гонку с конца пелотона за замену двигателя сверх квоты.
Отметим, что стюарды могут оштрафовать и Квята с «Торо Россо», поскольку после квалификации будет рассмотрен небезопасный выезд россиянина на пит-лейн — он едва не спровоцировал столкновение с «Хаасом» Ромена Грожана.
ОАЭ
Чемпионат мира
21-й этап
«Гран-при Абу-Даби»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.34,779
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.34,973
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.35,139
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.35,219
5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.35,339
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.35,682
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.36,436
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.36,456
9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.36,459
10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.36,710
11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.37,055
12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.37,089
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.37,103
14. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.37,141
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.37,254
16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.38,051
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,114
18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.38,383
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.38,717
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.39,236