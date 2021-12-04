Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен разбил болид в последнем повороте

Победителем квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!



Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5 — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Вторым стал позиции еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьей позиции гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На последнем круге он мог завоевать поул — по времени он обгонял Хэмилтона. Однако затем он незадолго до финиша допустил ошибку и врезался в щиты, из-за чего не смог завершить быстрый круг.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте. Он занял последнее, 20-е место.

Хэмилтон завоевал 103-й поул в карьере. Гонка состоится завтра. Начало в 19.30 по московскому времени.

Саудовская Аравия

Чемпионат мира

22-й этап

«Гран-при Саудовской Аравии»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,511

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,622

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.27,653

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.28,054

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.28,123

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,125

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,180

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.28,442

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.28,647

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.28,754

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.28,668

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.28,885

13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.28,920

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.29,054

15. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.53,652

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.29,177

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.29,198

18. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.29,368

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.29,464

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.30,473