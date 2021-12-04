Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен разбил болид в последнем повороте
Победителем квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!— Formula 1 (@F1) December 4, 2021
Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5
Вторым стал позиции еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьей позиции гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На последнем круге он мог завоевать поул — по времени он обгонял Хэмилтона. Однако затем он незадолго до финиша допустил ошибку и врезался в щиты, из-за чего не смог завершить быстрый круг.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте. Он занял последнее, 20-е место.
Хэмилтон завоевал 103-й поул в карьере. Гонка состоится завтра. Начало в 19.30 по московскому времени.
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
22-й этап
«Гран-при Саудовской Аравии»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.27,511
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.27,622
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.27,653
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.28,054
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.28,123
6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,125
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.28,180
8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.28,442
9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.28,647
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.28,754
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.28,668
12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.28,885
13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.28,920
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.29,054
15. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.53,652
16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.29,177
17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.29,198
18. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.29,368
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.29,464
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.30,473
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