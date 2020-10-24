Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Португалии» на трассе в Портимау.

Вторым стал его партнер по команде, Валттери Боттас (+0,102), третье место — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+0,252).

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал 13-м. Его партнер по команде, Пьер Гасли, занял 9-е место.

Португалия

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Португалии»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.16,652

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.16,754

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.16,904

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.17,090

5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.17,223

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17,437

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.17,520

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.17,525

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.17,803

10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.17,481

11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.17,614

12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.17,626

13. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.17,728

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.17,788

15. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.17,919

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.18,201

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.18,323

18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.18,364

19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.18,508

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.18,777