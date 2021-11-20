Победителем квалификации «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Второе место у гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена. На третьем месте Валттери Боттас, напарник Хэмилтона по «Мерседесу».

Для британского гонщика это 102-й поул в карьере. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится завтра. Начало в 17.00 по московскому времени.