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Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Катара», Ферстаппен — второй, Мазепин — 20-й

18:01
Льюис Хэмилтон. Фото «Формула-1»
Льюис Хэмилтон. Фото «Формула-1»
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Победителем квалификации «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Второе место у гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена. На третьем месте Валттери Боттас, напарник Хэмилтона по «Мерседесу».

Для британского гонщика это 102-й поул в карьере. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в первом сегменте и занял последнее, 20-е место.

Гонка состоится завтра. Начало в 17.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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