Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии», Квят стал 12-м
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым на третьем этапе сезона стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим к финишу пришел партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 12-й результат.
Венгрия
Чемпионат мира
3-й этап
«Гран-при Венгрии»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:36.12,473
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 8,702
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 9,452
4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 57,579
5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.17.471
6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг
7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг
13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 5 rругов
Не финишировал: Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 63. 2. Валттери Боттас — 58. 3. Макс Ферстаппен — 33. 4. Ландо Норрис — 26. 5. Серхио Перес — 22. 6. Александр Албон — 22. 7. Шарль Леклер — 18. 8. Ленс Стролл — 18. 9. Карлос Сайнс — 14. 10. Себастьян Феттель — 9. 11. Даниэл Риккьярдо — 8. 12. Пьер Гасли — 6. 13. Эстебан Окон — 4. 14. Кевин Магнуссен — 2. 15. Антонио Джовинацци — 2. 16. Даниил Квят — 1. 17. Кими Райкконен — 0. 18. Ромен Грожан — 0. 19. Джордж Расселл — 0. 20. Николас Латифи — 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 121. 2. Red Bull — 55. 3. McLaren — 40. 4. Racing Point — 40. 5. Ferrari — 27. 6. Renault — 12. 7. AlphaTauri — 7. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 2. 10. Williams — 0.