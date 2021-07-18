Победителем «Гран-при Великобритании» 2021 года стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

На третьей позиции его партнер по команде Валттери Боттас. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Хэмилтон обогнал его за два круга до финиша.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который подошел к гонке в качестве лидера зачета пилотов, выбыл уже на первом круге после столкновения. с Хэмилтоном. Британец получил штраф в 10 секунд.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера, который стал 18-м.

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:58.23,284

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 3,871

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 11,125

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 28,573

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 42,624

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 43,454

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.12.093

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.14.289

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.16.162

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.22.065

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.25.327

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 185. 2. Льюис Хэмилтон — 177. 3. Ландо Норрис — 113. 4. Валттери Боттас — 108. 5. Серхио Перес — 104. 6. Шарль Леклер — 80. 7. Карлос Сайнс — 68. 8. Даниэл Риккьярдо — 50. 9. Пьер Гасли — 39. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 26. 12. Ленс Стролл — 18. 13. Эстебан Окон — 14. 14. Юки Цунода — 10. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 289. 2. Mercedes — 285. 3. McLaren — 163. 4. Ferrari — 148. 5. AlphaTauri — 49. 6. Aston Martin — 48. 7. Alpine — 40. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0