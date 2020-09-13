Британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Тосканы» в Муджелло. Вторым стал его партнер по немецкой команде финн Валттери Боттас.

Третьим — впервые в карьере — финишировал Александр Албон из «Ред Булла». Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») стал седьмым.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») и победитель прошлого этапа Пьер Гасли («Альфа Туари») сошли после столкновения во втором повороте.

Отметим, что гонка дважды останавливалась красными флагами, а пилоты два раза стартовали с места. До финиша добрались 12 гонщиков.

Италия. Чемпионат мира. 9-й этап. «Гран-при Тосканы»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 4,880

3. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 8,064

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 10,417

5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 15,650

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 18,883

7. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 21,756

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 28,345

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 29,770

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 29,983

11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 32,404

12. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 42,036

Не финишировали: Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Эстебан Окон (Франция, Renault), Николас Латифи (Канада, Williams), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo), Карлос Сайнс (Испания, McLaren), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 190. 2. Валттери Боттас — 135. 3. Макс Ферстаппен — 110. 4. Ландо Норрис — 65. 5. Александр Албон — 63. 6. Ленс Стролл — 57. 7. Даниэл Риккьярдо — 53. 8. Шарль Леклер — 50. 9. Серхио Перес — 44. 10. Пьер Гасли — 43. 11. Карлос Сайнс — 41. 12. Эстебан Окон — 30. 13. Себастьян Феттель — 17. 14. Даниил Квят — 10. 15. Нико Хюлькенберг — 6. 16. Антонио Джовинацци — 2. 17. Кими Райкконен — 2. 18. Кевин Магнуссен — 1. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 325. 2. Red Bull — 173. 3. McLaren — 106. 4. Racing Point — 92. 5. Renault — 83. 6. Ferrari — 67. 7. AlphaTauri — 53. 8. Alfa Romeo — 4. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0.