Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Штирии». Вторым на втором этапе сезона стал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас. Тройку замкнул гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» набрал первые очки в сезоне, показав 10-й результат.

Австрия

Чемпионат мира

2-й этап

«Гран-при Штирии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:22.50.683

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 13,719

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 33,698

4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 44,400

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.01,470

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.02,387

7. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.02.453

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.02.591

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

10. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

13. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Renault), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)

Личный зачет: 1. Валттери Боттас — 43. 2. Льюис Хэмилтон — 37. 3. Ландо Норрис — 26. 4. Шарль Леклер — 18. 5. Серхио Перес — 16. 6. Макс Ферстаппен — 15. 7. Карлос Сайнс — 13. 8. Александр Албон — 12. 9. Ленс Стролл — 6. 10. Пьер Гасли — 6. 11. Эстебан Окон — 4. 12. Даниэл Риккьярдо — 4. 13. Антонио Джовинацци — 2. 14. Себастьян Феттель — 1. 15. Даниил Квят — 1. 16. Кевин Магнуссен — 0. 17. Кими Райкконен — 0. 18. Ромен Грожан — 0. 19. Джордж Расселл — 0. 20. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 80. 2. McLaren — 39. 3. Red Bull — 27. 4. Racing Point — 22. 5. Ferrari — 19. 6. Renault — 8. 7. AlphaTauri — 7. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0