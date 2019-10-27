Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики». Лидер сезона не стал чемпионом — его партнер по немецкой команде Валттери Боттас финишировал третьим. Второе и четвертое места заняли Себастьян Феттель и Шарль Леклер из «Феррари».

Российский гонщик Даниил Квят («Торо Россо») финишировал девятым — на последнем круге с контактом он атаковал Нико Хюлькенберга и прошел его. Стюарды проведут расследование этого инцидента.

LAP 71/71



Drama as Hamilton crossed the line!



Kvyat and Hulkenberg made contact at the final corner



The incident is under investigation#MexicoGP ?? #F1 pic.twitter.com/AXeoDPSyEi — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Мексика

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Мексики»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari)

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes)

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing)

6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault)

9. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

11. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault)

12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)

17. Ромен Грожан (Франция, Haas)

18. Роберт Кубица (Польша, Williams)

Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren).