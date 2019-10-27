Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом

Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики». Лидер сезона не стал чемпионом — его партнер по немецкой команде Валттери Боттас финишировал третьим.

В следующие выходные в США Хэмилтону необходимо будет набрать всего 4 очка, чтобы стать чемпионом мира в шестой раз.

Второе и четвертое места заняли Себастьян Феттель и Шарль Леклер из «Феррари».

Российский гонщик Даниил Квят («Торо Россо») финишировал девятым — на последнем круге он с контактом атаковал Нико Хюлькенберга и прошел его. Стюарды рассмотрели этот инцидент и наказали Квята 10-секундным штрафом — россиянин опустился на 11-е место.

LAP 71/71



Drama as Hamilton crossed the line!



Kvyat and Hulkenberg made contact at the final corner



The incident is under investigation#MexicoGP ?? #F1 pic.twitter.com/AXeoDPSyEi — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Мексика

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Мексики»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:36.48.904

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 1,766

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 3,553

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 6,368

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 21,399

6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 68,807

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 73,819

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 74,924

9. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

11. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг

12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2 круга

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

17. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2 круга

18. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 363. 2. Валттери Боттас — 289. 3. Шарль Леклер — 236. 4. Себастьян Феттель — 230. 5. Макс Ферстаппен — 220. 6. Пьер Гасли — 77. 7. Карлос Сайнс — 76. 8. Александр Албон — 74. 9. Серхио Перес — 43. 10. Даниэл Риккьярдо — 38. 11. Нико Хюлькенберг — 35. 12. Ландо Норрис — 35. 13. Даниил Квят — 34. 14. Кими Райкконен — 31. 15. Ленс Стролл — 21. 16. Кевин Магнуссен — 20. 17. Ромен Грожан — 8. 18. Антонио Джовинацци — 4. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 652. 2. Ferrari — 466. 3. Red Bull Racing — 343. 4. McLaren — 111. 5. Renault — 73. 6. Racing Point — 64. 7. Toro Rosso — 62. 8. Alfa Romeo — 35. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.