Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Мазепин показал 19-й результат
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» «Формулы-1». Британец в шестой раз в карьере побеждает на трассе в Испании.
Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас.
Россиянин Никита Мазепин на «Хаас» занял последнее место и стал 19-м. Хуже него выступил только пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, который сошел с трассы.
Испания
Чемпионат мира
4-й этап
«Гран-при Испании»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 15,841
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 26,610
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 54,616
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.03.671
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.13.768
7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.14.670
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг
11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг
17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг
18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 Круг
Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 94. 2. Макс Ферстаппен — 80. 3. Валттери Боттас — 47. 4. Ландо Норрис — 41. 5. Шарль Леклер — 40. 6. Серхио Перес — 32. 7. Даниэл Риккьярдо — 24. 8. Карлос Сайнс — 20. 9. Эстебан Окон — 10. 10. Пьер Гасли — 8. 11. Ленс Стролл — 5. 12. Фернандо Алонсо — 5. 13. Юки Цунода — 2. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Кими Райкконен — 0. 16. Себастьян Феттель — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0
Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 141. 2. Red Bull — 112. 3. McLaren — 65. 4. Ferrari — 60. 5. Alpine — 15. 6. AlphaTauri — 10. 7. Aston Martin — 5. 8. Alfa Romeo — 0. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0
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