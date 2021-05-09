Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Мазепин показал 19-й результат

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» «Формулы-1». Британец в шестой раз в карьере побеждает на трассе в Испании.

Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин на «Хаас» занял последнее место и стал 19-м. Хуже него выступил только пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, который сошел с трассы.

Испания

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Испании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 15,841

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 26,610

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 54,616

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.03.671

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.13.768

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.14.670

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

17. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 Круг

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 94. 2. Макс Ферстаппен — 80. 3. Валттери Боттас — 47. 4. Ландо Норрис — 41. 5. Шарль Леклер — 40. 6. Серхио Перес — 32. 7. Даниэл Риккьярдо — 24. 8. Карлос Сайнс — 20. 9. Эстебан Окон — 10. 10. Пьер Гасли — 8. 11. Ленс Стролл — 5. 12. Фернандо Алонсо — 5. 13. Юки Цунода — 2. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Кими Райкконен — 0. 16. Себастьян Феттель — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 141. 2. Red Bull — 112. 3. McLaren — 65. 4. Ferrari — 60. 5. Alpine — 15. 6. AlphaTauri — 10. 7. Aston Martin — 5. 8. Alfa Romeo — 0. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0