Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Квят финишировал 12-м

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Испании». Для британца это четвертая победа в сезоне.

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м и в четвертый раз не заработал очки.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал единственным, кто не смог завершить заезд.



Чемпионат мира

6-й этап

«Гран-при Испании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:31.45.279

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 24,177

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 44,752

4. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

5. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1 круг

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2 круга

Не финишировал: Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 132. 2. Макс Ферстаппен — 95. 3. Валттери Боттас — 89. 4. Шарль Леклер — 45. 5. Ленс Стролл — 40. 6. Александр Албон — 40. 7. Ландо Норрис — 39. 8. Серхио Перес — 32. 9. Карлос Сайнс — 23. 10. Даниэл Риккьярдо — 20. 11. Эстебан Окон — 16. 12. Себастьян Феттель — 16. 13. Пьер Гасли — 14. 14. Нико Хюлькенберг — 6. 15. Антонио Джовинацци — 2. 16. Даниил Квят — 2. 17. Кевин Магнуссен — 1. 18. Кими Райкконен — 0. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 221. 2. Red Bull — 135. 3. Racing Point — 63. 4. McLaren — 62. 5. Ferrari — 61. 6. Renault — 36. 7. AlphaTauri — 16. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0