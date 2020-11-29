Победителем «Гран-при Бахрейна» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британский гонщик ранее досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьей позиции его партнер Александр Албон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог набрать очки. Он занял 11-е место.

В начале гонки в серьезную аварию попал пилот «Хааса» Ромен Грожан. Его болид сгорел и разбился, гонщик госпитализирован. Гонка была прервана на длительное время.

Затем после столкновения с Квятом сошел Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт». Россиянин за этот инцидент был оштрафован на 10 секунд. За три круга до финиша загорелся болид партнера Стролла Серхио Переса, и он сошел. К тому моменту он шел третьим.

LAP 54/57



Agony for Checo Perez!



After looking certain to finish in P3, his car starts billowing smoke



He's out ? #BahrainGP ?? #F1 pic.twitter.com/oiq584Q1os — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Бахрейн

Чемпионат мира

15-й этап

«Гран-при Бахрейна»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.01,829

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 1,254

3. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 8,005

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,337

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 11,787

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 11,942

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,368

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 19,680

9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 22,803

10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Ромен Грожан (Франция, Haas)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 332. 2. Валттери Боттас — 201. 3. Макс Ферстаппен — 189. 4. Даниэл Риккьярдо — 102. 5. Серхио Перес — 100. 6. Шарль Леклер — 98. 7. Ландо Норрис — 86. 8. Карлос Сайнс — 85. 9. Александр Албон — 85. 10. Пьер Гасли — 71. 11. Ленс Стролл — 59. 12. Эстебан Окон — 42. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 26. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 533. 2. Red Bull — 274. 3. McLaren — 171. 4. Racing Point — 154. 5. Renault — 144. 6. Ferrari — 131. 7. AlphaTauri — 97. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0