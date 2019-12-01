Хэмилтон выиграл «Гран-при Абу-Даби», Квят — девятый
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем последней гонки сезона-2019 — «Гран-при Абу-Даби».
Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — Шарль Леклер («Феррари»), которого могут дисквалифицировать после финиша.
Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал девятым.
ОАЭ
Чемпионат мира
21-й этап
«Гран-при Абу-Даби»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.05.715
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — отставание 16,772
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 43,435
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 44,379
5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.04,357
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.09,205
7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
9. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг
10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг
13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
15. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
17. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
18. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 2 круга
19. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 2 круга
Не финишировал: Ленс Стролл (Канада, Racing Point).
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 413. 2. Валттери Боттас — 326. 3. Макс Ферстаппен — 278. 4. Шарль Леклер — 264. 5. Себастьян Феттель — 240. 6. Карлос Сайнс — 96. 7. Пьер Гасли — 95. 8. Александр Албон — 92. 9. Даниэл Риккьярдо — 54. 10. Серхио Перес — 52. 11. Ландо Норрис — 49. 12. Кими Райкконен — 43. 13. Даниил Квят — 37. 14. Нико Хюлькенберг — 37. 15. Ленс Стролл — 21. 16. Кевин Магнуссен — 20. 17. Антонио Джовинацци — 14. 18. Ромен Грожан — 8. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0
Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 739. 2. Ferrari — 504. 3. Red Bull Racing — 417. 4. McLaren — 145. 5. Renault — 91. 6. Toro Rosso — 85. 7. Racing Point — 73. 8. Alfa Romeo — 57. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/autosport/formula1/calendar/gran-pri-abu-dabi_2019-1022/