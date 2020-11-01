Хэмилтон выиграл гонку в Имоле, Квяту не хватило секунды до подиума

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 13-й гонки сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Эмилии-Романьи».

Второе место в гонке — у партнера британца по команде, Валттери Боттаса. Третьим стал Даниэль Риккьярдо из «Рено». Россиянин Даниил Квят занял 4-е место, уступив Риккьярдо меньше секунды.

Италия

Чемпионат мира

13-й этап

«Гран-при Эмилии-Романьи»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:28.32,430

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 5,783

3. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 14,320

4. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 15,141

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 19,111

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 19,652

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 20,230

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 21,131

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 22,224

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 26,398

11. Николас Латифи (Канада, Williams) — 27,135

12. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 27,935

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 28,453

14. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 29,163

15. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 57,284

Не финишировали: Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Эстебан Окон (Франция, Renault), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 282. 2. Валттери Боттас — 197. 3. Макс Ферстаппен — 162. 4. Даниэл Риккьярдо — 95. 5. Шарль Леклер — 85. 6. Серхио Перес — 82. 7. Ландо Норрис — 69. 8. Карлос Сайнс — 65. 9. Александр Албон — 64. 10. Пьер Гасли — 63. 11. Ленс Стролл — 57. 12. Эстебан Окон — 40. 13. Даниил Квят — 26. 14. Себастьян Феттель — 18. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 479. 2. Red Bull — 226. 3. Renault — 135. 4. Racing Point — 134. 5. McLaren — 134. 6. Ferrari — 103. 7. AlphaTauri — 89. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0