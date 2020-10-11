Хэмилтон выиграл гонку в Германии и сравнялся с Шумахером по победам в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 11-й гонки сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Айфеля».

Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третья строчка — у Даниэля Риккьярдо («Рено»).

Победа стала для Хэмилтона 91-й в «Формуле-1», британец сравнялся по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером.

Отметим, что Даниэль Риккьярдо впервые финишировал в тройке лучших, выступая за «Рено».

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») занял 15-е место — последнее среди всех финишировавших гонщиков. Его партнер по команде, Пьер Гасли стал 6-м.

Германия

Чемпионат мира

11-й этап

«Гран-при Aйфеля»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:35.49.641

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 4,470

3. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 14,613

4. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 16,070

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 21,905

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 22,766

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 30,814

8. Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) — 32,596

9. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 39,081

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 40,035

11. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 40,810

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 41,476

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 49,585

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 54,449

15. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 55,588

Не финишировали: Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Александр Албон (Таиланд, Red Bull), Эстебан Окон (Франция, Renault), Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 230. 2. Валттери Боттас — 161. 3. Макс Ферстаппен — 147. 4. Даниэл Риккьярдо — 78. 5. Серхио Перес — 68. 6. Ландо Норрис — 65. 7. Александр Албон — 64. 8. Шарль Леклер — 63. 9. Ленс Стролл — 57. 10. Пьер Гасли — 53. 11. Карлос Сайнс — 51. 12. Эстебан Окон — 36. 13. Себастьян Феттель — 17. 14. Даниил Квят — 14. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 3. 17. Кими Райкконен — 2. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 391. 2. Red Bull — 211. 3. Racing Point — 120. 4. McLaren — 116. 5. Renault — 114. 6. Ferrari — 80. 7. AlphaTauri — 67. 8. Alfa Romeo — 5. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0