Хэмилтон выделил молодых пилотов «Формулы-1»

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал имена молодых гонщиков «Формулы-1», чьи коллекционные карточки с автографом он хотел бы получить.

«Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман, Исак Хаджар, наверное, мой фаворит. Он реально крутой!» — цитирует Хэмилтона издание The Athletic.

Ранее Хэмилтон высказывался об интересе фанатов к коллекционным карточкам. В декабре прошлого года карточка Superfractor 2020 Topps Chrome F1 с его автографом была продана более чем за 1 миллион долларов.